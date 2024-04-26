Советники Трампа рассматривают способы активного противодействия дедолларизации - Bloomberg
09:20 26.04.2024 Источник: РБК
Экономические советники экс-президента США Дональда Трампа (он планирует переизбираться в этом году) рассматривают способы активного противодействия отказу других стран от использования доллара, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.
Обсуждаются санкции как для союзников, так и для противников, которые ищут способы ведения двусторонней торговли в отличных от доллара валютах, включая экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы, рассказали собеседники агентства. РБК
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