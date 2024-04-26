Советники Трампа рассматривают способы активного противодействия дедолларизации - Bloomberg

09:20 Источник: РБК

Экономические советники экс-президента США Дональда Трампа (он планирует переизбираться в этом году) рассматривают способы активного противодействия отказу других стран от использования доллара, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

Обсуждаются санкции как для союзников, так и для противников, которые ищут способы ведения двусторонней торговли в отличных от доллара валютах, включая экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы, рассказали собеседники агентства. РБК