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НОВОСТИ

Советники Трампа рассматривают способы активного противодействия дедолларизации - Bloomberg

09:20 26.04.2024 Источник: РБК

Экономические советники экс-президента США Дональда Трампа (он планирует переизбираться в этом году) рассматривают способы активного противодействия отказу других стран от использования доллара, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

Обсуждаются санкции как для союзников, так и для противников, которые ищут способы ведения двусторонней торговли в отличных от доллара валютах, включая экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы, рассказали собеседники агентства.  РБК

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