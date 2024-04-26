Глава МИД КНР заявил о риске усугубления украинского кризис
09:32 26.04.2024 Источник: Газета.Ru
Глава МИД КНР Ван И заявил о риске усугубления украинского кризиса. Соответствующее заявление он сделал в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого опубликован на сайте МИД Китая.
По словам министра, позиция Пекина по данному кризису последовательна, прозрачна и ясна. «Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны», — сказал дипломат.
Он отметил, что «в настоящее время все еще существует риск дальнейшего усугубления и эскалации этого кризиса». В этой связи Ван И призвал международное сообщество «укрепить сплоченность, объединить усилия для достижения мира и предпринять реальные действия для деэскалации конфликта».
На этой неделе официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предупреждает США, что украинский конфликт нельзя решить путем «очернения других». По его словам, Пекин также предостерегает Вашингтон от «подливания масла в огонь». "Газета.Ру"
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