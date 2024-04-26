0
0
0
НОВОСТИ

Глава МИД КНР заявил о риске усугубления украинского кризис

09:32 26.04.2024 Источник: Газета.Ru

Глава МИД КНР Ван И заявил о риске усугубления украинского кризиса. Соответствующее заявление он сделал в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого опубликован на сайте МИД Китая.

По словам министра, позиция Пекина по данному кризису последовательна, прозрачна и ясна. «Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны», — сказал дипломат.

Он отметил, что «в настоящее время все еще существует риск дальнейшего усугубления и эскалации этого кризиса». В этой связи Ван И призвал международное сообщество «укрепить сплоченность, объединить усилия для достижения мира и предпринять реальные действия для деэскалации конфликта».

На этой неделе официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предупреждает США, что украинский конфликт нельзя решить путем «очернения других». По его словам, Пекин также предостерегает Вашингтон от «подливания масла в огонь».  "Газета.Ру"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 26.04.2024
Советники Трампа рассматривают способы активного противодействия дедолларизации - Bloomberg
0
36
09:05 26.04.2024
Власти США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Украине — Politico
0
75
09:04 26.04.2024
Сбер откроет летом в Смоленске новый фонтан
0
49
09:00 26.04.2024
Концентрация западных войск у границ РФ и Белоруссии достигла пика — СБ Белоруссии
0
91
23:26 25.04.2024
"Роснефть" обновила свою экспозицию на выставке "Россия"
0
587
22:40 25.04.2024
Греция не собирается отдавать Украине свои средства ПВО
0
623
22:37 25.04.2024
Новая достопримечательность Орла – фонтан от Сбера
0
623
21:51 25.04.2024
День Победы в Севастополе в этом году будет отмечаться без парада - губернатор
0
612
20:35 25.04.2024
Столтенберг: В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали
0
694
19:30 25.04.2024
The Economist: Новые поставки оружия не смогут полностью устранить российское преимущество в огневой мощи
0
712

Возврат к списку