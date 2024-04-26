Под завалами после удара ВСУ по Токмаку может оставаться один человек, ранены четверо

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека пострадали при украинском обстреле Токмака в четверг, еще один может находиться под завалами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Токмаке пострадали четыре человека. Полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного 11-этажного жилого дома. Пострадавшие находятся в медучреждениях с ранениями разной степени тяжести. Предположительно, под завалами может находиться еще один человек, на месте продолжают работать спасатели», — написал он.