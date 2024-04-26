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Сбер откроет летом в Смоленске новый фонтан

09:04 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В июне Сбер откроет в Смоленске умный светомузыкальный фонтан. На открытии мультимедийного фонтана выступит художественный руководитель и генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. Об этом на открытии фонтана в Орле сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«В этом году мы откроем, наверное, 6-7 фонтанов, – рассказал он. – А в июне мы открываем парк и фонтан в Смоленске. Будет юбилей Михаила Ивановича Глинки, великого русского композитора. Мы договорились с Валерием Гергиевым, руководителем Большого и Мариинского театра, и губернатором Смоленской области Василием Анохиным, что мы подарим концерт Большого и Мариинского театра на площади, и после этого откроем прекрасный фонтан и новый парк для жителей города».

Вчера, 25 апреля, Сбер открыл в Орле умный светомузыкальный фонтан. Он разместился в историческом центре города на подвижной плавающей платформе у слияния двух рек – Оки и Орлика, напротив Детского парка и парка «Орловская крепость». В масштабном фонтанном комплексе – 80 метров в длину и 20 метров в ширину – применены новейшие технологические решения. Фонтан выпускает в небо 130 струй высотой до 35 метров. Он оснащен лазером, системой светодиодной подсветки и проектором для демонстрации на водном экране видеороликов и изображений, в том числе с образовательным содержанием.

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