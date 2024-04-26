В Волгоградской области задержаны члены нацистской группировки, готовившие теракт — ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Волгоградской области двух участников неонацистской группировки, готовивших резонансный теракт. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Совместно с СК и МВД сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом РФ проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», — сообщили в ЦОС.

«В ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями террористической организации NS/WP на территории Украины, от которых получили подробные инструкции но изготовлению СВУ, самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей», — отметили в ФСБ. Кроме того, установлено, что с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов они совершили ряд акций «прямого действия», повредив 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобилей, принадлежавших выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии.