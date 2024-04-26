В Киеве подтвердили, что отвели танки Abrams из-за их уязвимости перед дронами ВС РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели американские танки Abrams с поля боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками.

«По какой-то причине всех очень возбудила новость о том, что мы отвели танки Abrams с первой линии боев. Да, изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», — написал он в своем телеграм-канале.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВСУ перестали использовать танки Abrams, поставленные Соединенными Штатами, из-за их уязвимости перед российскими дронами.