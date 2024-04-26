Иностранные советники участвуют в подготовке диверсий Киева на территории РФ — Шойгу
12:00 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Киев проводит на территории России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«При непосредственном участии [зарубежных] советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России. Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По его словам, «демонстрируя якобы стремление к деэскалации, коллективный Запад продолжает накачивать Киев оружием, бесконтрольное перемещение которого создает риски его попадания к террористическим организациям». «Передаются разведданные в режиме реального времени, организована подготовка украинских военнослужащих, в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наемники», — констатировал министр обороны России.
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