В Сумах на севере Украины прозвучали взрывы

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки взрывов прогремели в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Главком».

Других подробностей не приводится.

В настоящее время в Сумской области, а также еще в четырех регионах страны звучит воздушная тревога.