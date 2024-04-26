В Сумах на севере Украины прозвучали взрывы
12:05 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звуки взрывов прогремели в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Главком».
Других подробностей не приводится.
В настоящее время в Сумской области, а также еще в четырех регионах страны звучит воздушная тревога.
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