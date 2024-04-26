ШОС нужно сплотиться против попыток спровоцировать извне цветные революции — Шойгу

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государствам — участникам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует обеспечить устойчивость объединения к внешним деструктивным воздействиям, включая попытки спровоцировать цветные революции в странах ШОС. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Необходимо обеспечить устойчивость организации к попыткам подрыва ее сплоченности, провоцированию извне цветных революций и кризисов в государствах-членах. Нужно совместно противостоять стремлению наших недругов разрушить сложившиеся многолетние связи между странами ШОС, обеспечить оптимальный учет национальных интересов каждого государства-члена и продолжить курс на дальнейшее сближение», — сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.