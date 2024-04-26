В РФ наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста
13:00 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долгосрочная тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста наблюдается в России, рост численности женщин в возрасте 20-29 лет начнется только после 2026 года, но он будет незначительный. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ.
«По прогнозу Росстата рост численности женщин в возрасте 20-29 лет начнется только после 2026 года, но он будет незначительный. В целом же наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста», — сказала она.
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