Володин предложил Голиковой определить министерство, ответственное за темы семьи

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы, сопредседатель Совета законодателей Вячеслав Володин предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой закрепить за конкретным министерством ответственность за реализацию в России демографической политики и вопросов поддержки семей. Об этом он заявил в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством. Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти», — отметил Володин, обращаясь к Голиковой.