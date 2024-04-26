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Володин предложил Голиковой определить министерство, ответственное за темы семьи

13:05 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы, сопредседатель Совета законодателей Вячеслав Володин предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой закрепить за конкретным министерством ответственность за реализацию в России демографической политики и вопросов поддержки семей. Об этом он заявил в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством. Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти», — отметил Володин, обращаясь к Голиковой.

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