Китай объявил демарш Германии из-за обвинений в шпионаже — МИД КНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин сделал Берлину строгое представление в связи с обвинениями Китая в шпионаже. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Так называемое дело о китайском шпионаже возникло на пустом месте. Китай объявил демарш германской стороне из-за беспочвенных обвинений», — сказал Ван Вэньбинь.

Он указал, что Пекин выступает против клеветы и очернения Китая и требует, чтобы Берлин проявлял бдительность в отношении попыток нанести ущерб двусторонним отношениям. «Мы требуем немедленно прекратить злонамеренные спекуляции, прекратить антикитайский политический фарс», — заявил Ван Вэньбинь.