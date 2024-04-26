Центры переподготовки участников СВО будут созданы во всех педвузах РФ — Кравцов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центры переподготовки участников спецоперации для ведения в дальнейшем образовательной деятельности в школах будут открыты во всех педагогических вузах России. Они будут работать по аналогии с тем, который есть на базе Государственного университета просвещения, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Такие центры будут созданы у нас во всех педагогических вузах, по всей стране», — сказал он на встрече с участниками специальной военной операции на площадке центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения.