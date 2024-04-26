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Взаимодействие ВС РФ и Китая стабилизирует мировые процессы — глава МО КНР

14:32 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимодействие вооруженных сил (ВС) Китая и России играет стабилизирующую роль в мировых процессах в условиях изменчивой международной обстановки, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.

«В условиях изменчивой международной обстановки особенно важно, что взаимоотношения между нашими вооруженными силами сохраняют высокую динамику, отвечая веяниям эпохи. Наше взаимодействие имеет важное значение для стратегической стабильности на планете», — сказал Дун Цзюнь на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Астане.

Китайский военачальник отметил, что в силу ограничений по времени и месту переговоров он хотел бы обсудить с российским коллегой «самые принципиальные вопросы».

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