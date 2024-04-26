Отношения РФ и Европы уже не будут прежними — Песков
15:32 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Европа уже не смогут быть в таких отношениях, как раньше. Москва запомнила и учла, как с ней обращались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отношения, как раньше, построить уже не получится. И никто этого не захочет. В первую очередь мы. Мы имели большой опыт отношения к нам европейцев. И этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений», — сказал он.
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