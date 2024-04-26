Отношения РФ и Европы уже не будут прежними — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Европа уже не смогут быть в таких отношениях, как раньше. Москва запомнила и учла, как с ней обращались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отношения, как раньше, построить уже не получится. И никто этого не захочет. В первую очередь мы. Мы имели большой опыт отношения к нам европейцев. И этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений», — сказал он.