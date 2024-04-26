Украинцев смогут уволить с работы, если они умолчат о родственниках в РФ
16:00 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, согласно которому украинцев смогут уволить с работы за умолчание о связях с лицами, находящимися на территории России. Об этом сообщила украинская Судебно-юридическая газета.
По ее данным, этим документом вносятся поправки в кодекс законов о труде. В частности, работодателям теперь дается право требовать «предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории» России, в том числе в воссоединенных регионах. Как отмечают юридические эксперты, поправки не ограничивают меры воздействия на работников за нарушение этих требований, а это значит, что работодатель может их увольнять.
Законопроект был зарегистрирован еще в 2022 году депутатами от пропрезидентской партии «Слуга народа». Теперь документ должен пройти подписание у спикера парламента и президента страны.
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