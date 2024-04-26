Песков назвал Европарламент машиной оголтелых заявлений, противоречий, русофобии
16:12 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент давно превратился в машину оголтелых заявлений и внутренних противоречий, действия которой во многом основаны на русофобии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя резолюцию ЕП с призывом не признавать результаты выборов президента РФ.
«Европарламент уже давно застолбился на позициях прочной, последовательной русофобии. И, конечно, вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, искать пути для выстраивания диалога, он превратился в машину оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее», — отметил представитель Кремля.
В принятой Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге резолюции депутаты призвали не признавать итоги выборов президента России, которые в тексте названы недемократическими.
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