Песков назвал Европарламент машиной оголтелых заявлений, противоречий, русофобии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент давно превратился в машину оголтелых заявлений и внутренних противоречий, действия которой во многом основаны на русофобии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя резолюцию ЕП с призывом не признавать результаты выборов президента РФ.

«Европарламент уже давно застолбился на позициях прочной, последовательной русофобии. И, конечно, вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, искать пути для выстраивания диалога, он превратился в машину оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее», — отметил представитель Кремля.

В принятой Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге резолюции депутаты призвали не признавать итоги выборов президента России, которые в тексте названы недемократическими.