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США могут поставить Киеву «значительное количество» ракет ATACMS — Белый дом

17:40 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сейчас имеют возможность предоставить Киеву «значительное количество» тактических баллистических ракет ATACMS с большой дальностью применения, но не будут раскрывать информацию, сколько именно. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан американским журналистам в четверг.

Как пишет портал Defense One, Салливан заявил на встрече, что США располагают «значительным количеством» упомянутых ракет. Если Вашингтон передаст их Киеву, добавил чиновник, это никак не скажется на возможностях армии США. «Эти возможности мы продолжим поставлять», — отметил он.

По словам Салливана, озвучивание конкретных цифр поставок может навредить Киеву на поле боя. «Если бы я сказал вам, сколько [ракет ATACMS США готовы предоставить Украине], то, в принципе, противник мог бы просто отсчитать от этого числа, и это дало бы ему преимущества», — добавил Салливан.

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