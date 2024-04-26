В Калининграде в целях безопасности 9 мая отменили cалют и военную реконструкцию

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Праздничный салют в День Победы 9 мая, а также военную реконструкцию отменили в Калиниграде в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«В целях обеспечения безопасности жителей и гостей нашего региона было принято решение об отмене праздничного салюта 9 мая 2024 года. Также было принято решение об отмене в этом году традиционной реконструкции штурма 5-го форта. Отменено и шествие „Бессмертного полка“. В этом году памятная акция будет проводиться в новых форматах», — сообщил Лысков.





