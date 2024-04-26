До конца 2024 года Бельгия поставит Украине самолеты F-16 и средства ПВО
20:55 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бельгия поставит Украине свои самолеты F-16, системы и ракеты ПВО «как можно раньше» до конца 2024 года, сообщили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер на пресс-конференции в Брюсселе. Они не назвали точного количества поставляемых самолетов и систем ПВО.
«Мы приняли решение поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнется до конца этого года», — заявил Де Кроо. В свою очередь министр обороны Людивин Дедондер объявила на той же пресс-конференции, что поставки будут осуществляться «с учетом получения [от США] новых самолетов F-35, чтобы не подорвать собственную обороноспособность [королевства]». Она мотивировала данное решение Брюсселя «новым наступлением Российской армии» и усиливающимися воздушными ударами со стороны России.
До конца 2024 года Бельгия поставит Украине самолеты F-16 и средства ПВО
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