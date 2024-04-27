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НОВОСТИ

На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС

08:40 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре теплоэлектростанции получили серьезные повреждения после взрывов на Украине. Об этом заявил украинский энергохолдинг ДТЭК.

По данным, опубликованным в телеграм-канале компании, на четырех ТЭС серьезно повреждено оборудование. Уточняется, что в настоящее время специалисты в пытаются устранить последствия.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в частности, сообщалось о взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) и во Львовской области. Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил о повреждении энергетических объектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

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