На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС
08:40 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре теплоэлектростанции получили серьезные повреждения после взрывов на Украине. Об этом заявил украинский энергохолдинг ДТЭК.
По данным, опубликованным в телеграм-канале компании, на четырех ТЭС серьезно повреждено оборудование. Уточняется, что в настоящее время специалисты в пытаются устранить последствия.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в частности, сообщалось о взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) и во Львовской области. Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил о повреждении энергетических объектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
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