Глава МИД Польши заявил, что президент не уполномочен обсуждать размещение ядерного оружия
09:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Анджей Дуда не уполномочен обсуждать возможность размещения ядерного оружия в стране. Об этом в пятницу рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью телеканалу Polsat.
«Господину президенту уже было сказано, на высших уровнях <…> не говорить об этом, что у него сейчас нет шансов. Не знаю, зачем он об этом сказал», — заявил Сикорский.
Он отметил, что по закону президент проводит внешнюю политику, которую формирует правительство Польши. Дипломат добавил, что обсуждения, касающиеся размещения ядерного оружия на польской территории, не должны проходить публично.
22 апреля президент республики Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить ядерные боеголовки НАТО в случае необходимости.
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