0
0
129
НОВОСТИ

Госсекретарь США посетит Израиль на фоне усиления напряженности между странами — NYT

10:30 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль ввиду возросшей напряженности в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильского чиновника.

Блинкен также обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве, которые, как отмечает издание, зашли в тупик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 27.04.2024
Спецслужбы США не считают руководство РФ причастным к смерти Навального — WSJ
0
18
11:00 27.04.2024
В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд руб.
0
93
10:55 27.04.2024
Москва во второй раз завоевала Гран-при премии "Умный город" — Собянин
0
84
10:00 27.04.2024
Тайвань сообщил о приближении к острову 22 летательных аппаратов КНР
0
210
09:58 27.04.2024
Первый на Алтае Фестиваль искусства пройдет на курорте Сбера «Манжерок»
0
159
09:30 27.04.2024
США должны прекратить вводить санкции против компаний КНР из-за Украины — МИД
0
252
09:05 27.04.2024
Стартовал прием заявок на Научную премию Сбера 2024
0
229
09:00 27.04.2024
Глава МИД Польши заявил, что президент не уполномочен обсуждать размещение ядерного оружия
0
247
08:50 27.04.2024
Киев в декабре обозначил спикеру Джонсону крайний срок одобрения помощи — Politico
0
314
08:40 27.04.2024
На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС
0
313

Возврат к списку