Госсекретарь США посетит Израиль на фоне усиления напряженности между странами — NYT

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль ввиду возросшей напряженности в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильского чиновника.

Блинкен также обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве, которые, как отмечает издание, зашли в тупик.