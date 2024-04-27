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НОВОСТИ

США должны прекратить вводить санкции против компаний КНР из-за Украины — МИД

09:30 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон должен прекратить без разбора вводить ограничения в отношении китайских компаний под предлогом их предполагаемых связей с российским военно-промышленным комплексом. Об этом заявил глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао на пресс-конференции по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

«Китай не является инициатором украинского кризиса и не является одной из его сторон, — сказал он. — США должны прекратить клеветать и оказывать давление [на КНР], а также прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний». Дипломат добавил, что Китай не подливает масла в огонь конфликта на Украине.

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