В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд руб.

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсионерка и четверо ее знакомых в Волгограде незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд рублей. Они задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По имеющимся данным, организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Волк уточнила, что половину от суммы взятых на их «клиентов» кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. А оплата по договорам велась за счет денег, полученных от оформленных на других граждан кредитов. В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Проведены 28 обысков, изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих автомобилей.