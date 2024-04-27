В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд руб.
11:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пенсионерка и четверо ее знакомых в Волгограде незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд рублей. Они задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По имеющимся данным, организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Волк уточнила, что половину от суммы взятых на их «клиентов» кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. А оплата по договорам велась за счет денег, полученных от оформленных на других граждан кредитов. В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Проведены 28 обысков, изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих автомобилей.
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