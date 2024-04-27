Спецслужбы США не считают руководство РФ причастным к смерти Навального — WSJ

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские спецслужбы не нашли доказательств причастности руководства России к смерти Алексея Навального. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, Центральное разведывательное управление США, Управление директора национальной разведки и разведывательное подразделение Госдепартамента пришли к выводу, что президент России Владимир Путин «не приказывал убить Навального». США передали соответствующую информацию европейским спецслужбам, отмечает издание.