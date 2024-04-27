Минцифры РФ разработало новые требования к иностранцам при покупке sim-карт

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры России подготовило законопроект, вводящий новые правила для иностранцев и лиц без гражданства при покупке ими sim-карт — к примеру, теперь заключить договор на услуги связи будет возможно только после регистрации биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). Другие новшества министерство перечислило в своем Telegram-канале.

Так, предлагается ограничить количество номеров, зарегистрированных на одного иностранца, десятью. Люди, подпадающие под новые правила, смогут купить sim-карту только в салонах связи или точках продаж, но не через интернет.

В случае принятия проекта закона все иностранцы, с которыми у операторов есть договора на оказание услуг связи, будут оповещены о новых правилах до 1 февраля 2025 года. Документы же у них должны быть переоформлены до 1 марта следующего года, иначе им отключат услуги связи.