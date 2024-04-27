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США строят военные базы на островах вокруг КНР для сдерживания китайского флота - NYT

14:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжают строительство своих военных баз на островах в акватории у границ Китая для сдерживания китайских Военно-морских сил (ВМС). Такую оценку дала американская газета The New York Times.

«2023 год стал самым продуктивным с точки зрения преобразования военных возможностей США в Индо-Тихоокеанском регионе», — приводит издание слова помощника министра обороны по вопросам безопасности в АТР Эли Ратнера. По его словам, основные изменения в положении американских военных подразделений в регионе заключается в переходе к стратегии размещения войск не на крупных военных базах, а на множестве малых. Такой подход поможет сформировать линию «первой цепи островов» близ границ КНР, сдерживающую ВМС Китая.

Издание отмечает, что США продолжают размещать крылатые ракеты, подразделения морской пехоты, а также оборудуют аэродромы и военно-морские базы на территории своих союзников в АТР с целью «обуздания экспансионистских настроений Пекина». В частности, речь идет о военной базе США на японском острове Окинава, контингенте американских войск в Южной Корее, а также о формировании новой военной инфраструктуры на Филиппинах.

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