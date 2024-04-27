РФ даст болезненный ответ США на закон о конфискации российских активов — Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответ Москвы на американский закон о конфискации российских активов будет асимметричным, но болезненным. Он также предложил ввести в законодательство РФ возможность конфискации активов иностранных лиц из недружественных стран.

«Ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным», — написал Медведев в телеграм-канале.

По мнению заместителя председателя Совбеза, норма российского законодательства «должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран». «Это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства», — уточнил Медведев.