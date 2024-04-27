США движутся к упадку, от которого вряд ли оправятся —WP

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенным Штатам грозит период упадка, от которого смогли оправиться лишь немногие державы прошлого. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на доклад, подготовленный аналитическим центром RAND (его деятельность признана нежелательной на территории РФ) по заказу одной из структур Министерства обороны США.

«Соединенные Штаты, возможно, приближаются к своему закату, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись», — отметил Игнатиус. Он приводит выдержки из доклада, в котором проводятся параллели между современным состоянием США и такими державами прошлого, как Римская империя и Австро-Венгрия. Авторы документа полагают, что «восстановление после серьезного и долгосрочного упадка государства встречается редко и его трудно обнаружить в мировой истории».

В то же время журналист считает, что у США все еще есть время, чтобы восстановить статус «великой державы», однако пока отсутствует «общее понимание проблем и способов их решения». «Если американцы не смогут объединиться, чтобы выявить и решить эти проблемы, мы рискуем попасть в нисходящую спираль», — отметил он. При этом Игнатиус отмечает, что восстановление позиций США возможно только при появлении новых лидеров в американской политике. «Если мы не сможем найти новых лидеров и договориться о решениях, которые будут работать для всех, мы потерпим крах», — указал он.