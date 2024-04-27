Российские войска уничтожили МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетчики и артиллеристы за прошедшую неделю уничтожили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования, а также восемь боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен на аэродроме базирования самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и „Град“, — сообщили в ведомстве.