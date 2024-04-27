РПЦ не предпринимает попыток к пасхальному перемирию из-за непонимания со стороны Украины

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь больше не предпринимает попыток к перемирию в том числе на время Пасхи в силу их бессмысленности и непонимания со стороны Украины. Об этом сказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции.

«Русская церковь уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда Святейший Патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений, однако эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей. И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — сказал он.