РПЦ не предпринимает попыток к пасхальному перемирию из-за непонимания со стороны Украины
19:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская православная церковь больше не предпринимает попыток к перемирию в том числе на время Пасхи в силу их бессмысленности и непонимания со стороны Украины. Об этом сказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции.
«Русская церковь уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда Святейший Патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений, однако эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей. И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — сказал он.
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