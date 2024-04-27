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Верховный суд Украины открыл производство по иску о неназначении Радой выборов президента

19:30 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Украины открыл производство по иску с требованием к Верховной раде назначить президентские выборы в связи с истечением после 20 мая полномочий действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Иск подал житель Чернигова. В поданном им заявлении утверждается, что в соответствии с законодательством Украины Верховная рада обязана назначить выборы президента в связи с приближающимся истечением пятилетнего срока полномочий Зеленского. Истец требует от суда обязать Раду назначить президентские выборы. Украинскому парламенту в рамках производства дано 15 дней, чтобы предоставить объяснение своему решению выборы не назначать.

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Выборы президента Украины должны были пройти в марте. В частности, депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая 2024 года, то есть ровно через пять лет после инаугурации, а легитимного способа продлить их не существует. В свою очередь экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться. При этом ряд политологов на Украине и на Западе высказывают мнение, что Зеленский не дает согласия на проведение выборов из-за опасений потерять власть.

Лидеры оппозиционных партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.

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