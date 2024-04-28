Илон Маск отправился с визитом в Китай - СМИ
09:50 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск вылетел в Пекин. Как информировало агентство Reuters, о поездке он заранее не сообщал.
Агентство со ссылкой на источники указывает, что бизнесмен рассчитывает обсудить на высоком уровне вопрос внедрения на местном рынке программного обеспечения для полностью автоматического управления автомобилями, а также получить разрешение на передачу данных, собираемых в стране, за рубеж для совершенствования алгоритмов управления автомобилями.
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