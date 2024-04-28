В России на четыре месяца сняты экспортные пошлины на уголь

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России решило отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщается в телеграм-канале кабмина. Отмечается, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины — от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая.