В России на четыре месяца сняты экспортные пошлины на уголь
14:55 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России решило отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщается в телеграм-канале кабмина. Отмечается, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины — от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая.
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