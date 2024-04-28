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Глава Госсовета КНР на встрече и Илоном Маском отметил развитие Tesla в Китае

15:30 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работу американской компании Tesla в Китае можно считать успешным примером сотрудничества между КНР и США. Об этом заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — приводит ТВ слова главы китайского правительства. Ли Цян принял Илона Маска в Пекине, куда американский предприниматель прилетел 28 апреля.

В свою очередь, Илон Маск отметил, что завод Tesla в Китае является лучшим предприятием компании, добавив, что компания Tesla «намерена продолжать укреплять взаимодействие с Китаем для достижения взаимовыгодных результатов».

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