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Согласно опросу, Трампа поддерживают больше американцев, чем Байдена

19:21 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан США поддерживают экс-президента страны Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов и считают, что его пребывание на посту главы государства было более успешным, чем срок действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

По данным исследования, число американцев, поддерживающих Байдена, упало с 45% до 43%. Трамп заручился поддержкой 49% респондентов, как и в общенациональном опросе CNN, проведенном в январе этого года.

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