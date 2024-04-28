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Глава МИД Франции подтвердил, что Макрон собирается с государственным визитом в ФРГ

20:30 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил сообщения СМИ о предстоящем в мае визите в ФРГ президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Май станет кульминацией франко-германских отношений», — сказал Сежурне в интервью газете Welt. «Эмманюэль Макрон прибудет в Германию с государственным визитом», — подчеркнул он. Дебаты по поводу речи в Сорбонне, по словам главы МИД Франции, пройдут в преддверии заседания франко-германского совета министров. 25 апреля Макрон, выступая с речью о будущем Европы в парижском университете Сорбонна, призвал защищать европейские ценности «от Лиссабона до Одессы».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Макрон планирует визит в Германию с 26 по 28 мая и, вероятно, вновь посетит страну в июне. Ожидается, что французского лидера примет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Кроме того, Макрон выступит с речью о проблемах Европы в Дрездене.

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