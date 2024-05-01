Из-за мощных вспышек на Солнце на Земле возможна магнитная буря 3 мая
13:30 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«1 мая в 02.46 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3654 (S06W63) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 41 минута», — сообщает гелиогеофизическая служба института.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури
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