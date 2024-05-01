Зою Николаевну похоронили на Троекуровском кладбище

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зоя Зелинская похоронена на Троекуровском кладбище. Ранее в Театре сатиры состоялась церемония прощания, сообщили в нем ТАСС.



«Зою Николаевну похоронили на Троекуровском кладбище», — сказали в театре.



Проститься с актрисой пришли близкие, поклонники и коллеги, в том числе художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, народный артист РФ Юрий Васильев, заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко, актриса Татьяна Титова и другие актеры.



