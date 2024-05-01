0
0
187
НОВОСТИ

Зою Николаевну похоронили на Троекуровском кладбище

14:55 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зоя Зелинская похоронена на Троекуровском кладбище. Ранее в Театре сатиры состоялась церемония прощания, сообщили в нем ТАСС.

«Зою Николаевну похоронили на Троекуровском кладбище», — сказали в театре.

Проститься с актрисой пришли близкие, поклонники и коллеги, в том числе художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, народный артист РФ Юрий Васильев, заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко, актриса Татьяна Титова и другие актеры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:20 01.05.2024
В Польше проходит антивоенная демонстрация против поддержки Киева
0
4
16:10 01.05.2024
В Лионе на первомайском марше полиция применила водометы против демонстрантов
0
50
13:40 01.05.2024
Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 2,6 млрд рублей
0
256
13:30 01.05.2024
Из-за мощных вспышек на Солнце на Земле возможна магнитная буря 3 мая
0
289
13:10 01.05.2024
По числу прибывших в Турция туристов в январе-марте РФ на третьем месте
0
302
12:05 01.05.2024
В Грузии перед началом заседания в парламенте произошла драка между депутатами - СМИ
0
377
11:10 01.05.2024
Во время акции протеста в Тбилиси задержали 63 человека - МВД
0
384
09:30 01.05.2024
Киев может получить от ЕС не только F-16, но и все вооружения к ним - Пентагон
0
597
09:20 01.05.2024
Несостоятельность ВСУ показывает выставка трофейной техники в Москве
0
597
20:30 30.04.2024
Украина получит от Норвегии в этом году дополнительные $630 млн
0
1017

Возврат к списку