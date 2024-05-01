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В Лионе на первомайском марше полиция применила водометы против демонстрантов

16:10 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция применила водометы в ходе противостояния с агрессивными демонстрантами, участвующими в первомайском марше в Лионе. Об этом сообщила газета Le Progres.

Отмечается, что на улицы города по случаю Дня труда вышли, по разным данным, от 6,5 тыс. до 13 тыс. человек.

Первые стычки радикалов со стражами порядка произошли в районе полудня: хулиганы бросали в полицию пиротехнические изделия и тяжелые предметы. Также сообщалось об актах вандализма. Правоохранители отгоняли вандалов от банков и витрин магазинов при помощи гранат со слезоточивым газом. Спустя два часа после начала столкновений, когда колонна была уже на мосту Гильотен, полиция применила против хулиганов водометы. Также, по информации издания, несколько участников демонстрации попытались повесить флаг Палестины на флагштоке у здания туристического бюро.


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