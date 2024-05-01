Несмотря на протесты Грузия намерена принять закон об иноагентах

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» планирует принять законопроект об иноагентах во всех трех чтениях, несмотря на дискомфорт от акций протеста. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.



«Мы, конечно же, примем этот закон (об иноагентах — прим. ТАСС), будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма», — сказал Кобахидзе.