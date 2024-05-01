Несмотря на протесты Грузия намерена принять закон об иноагентах
18:20 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы, конечно же, примем этот закон (об иноагентах — прим. ТАСС), будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма», — сказал Кобахидзе.
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