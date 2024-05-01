Из-за взрыва «агробомбы» в Париже на манифестации пострадали семь полицейских
20:10 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все пострадавшие полицейские были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести.
Как сообщает корреспондент ТАСС, на протяжении следования колонны, практически с самого начала, группы агрессивно настроенных граждан бьют витрины магазинов, стекла автобусных остановок, поджигают мусорные баки и бросают пиротехнику в стражей порядка. Полиция применяет слезоточивый газ, использует щиты и дубинки для разгона толпы и во время задержания хулиганов. Несколько человек получили ранения в результате падения или попадания в них тяжелых предметов, брошенных неизвестными. Медики-волонтеры оказывают пострадавшим помощь на месте. По предварительным данным, 29 человек были задержаны в Париже с начала манифестации.
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