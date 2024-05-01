Из-за взрыва «агробомбы» в Париже на манифестации пострадали семь полицейских

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь сотрудников парижской полиции пострадали в результате детонации «сельскохозяйственной бомбы». Хулиганы бросили мощный взрывпакет в сторону стражей порядка, следивших за безопасностью проведения первомайской демонстрации в Париже, сообщил телеканал CNEWS со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.



Все пострадавшие полицейские были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести.



Как сообщает корреспондент ТАСС, на протяжении следования колонны, практически с самого начала, группы агрессивно настроенных граждан бьют витрины магазинов, стекла автобусных остановок, поджигают мусорные баки и бросают пиротехнику в стражей порядка. Полиция применяет слезоточивый газ, использует щиты и дубинки для разгона толпы и во время задержания хулиганов. Несколько человек получили ранения в результате падения или попадания в них тяжелых предметов, брошенных неизвестными. Медики-волонтеры оказывают пострадавшим помощь на месте. По предварительным данным, 29 человек были задержаны в Париже с начала манифестации.



