Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов — глава МИД
09:05 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, слова которого привел новостной портал novinky.cz.
«Чехия длительное время поддерживает и приветствует на своей территории беженцев с Украины, но не тех, кто старается уклониться от установленной законом призывной обязанности», — сказал министр. Между тем, по его словам, у государства ограниченные возможности повлиять на процесс возвращения на родину украинцев призывного возраста.
Среди пребывающих в республике граждан Украины с предоставленным статусом временной защиты, согласно порталу, находятся 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. Юристы, комментируя порталу тему, отмечают, что действующие законы не предусматривают возможность недобровольного возвращения призывников на Украину.
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