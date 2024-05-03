0
0
86
НОВОСТИ

Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов — глава МИД

09:05 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, слова которого привел новостной портал novinky.cz.

«Чехия длительное время поддерживает и приветствует на своей территории беженцев с Украины, но не тех, кто старается уклониться от установленной законом призывной обязанности», — сказал министр. Между тем, по его словам, у государства ограниченные возможности повлиять на процесс возвращения на родину украинцев призывного возраста.

Среди пребывающих в республике граждан Украины с предоставленным статусом временной защиты, согласно порталу, находятся 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. Юристы, комментируя порталу тему, отмечают, что действующие законы не предусматривают возможность недобровольного возвращения призывников на Украину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 03.05.2024
Новая Зеландия заявила о своей обеспокоенности из-за действий КНР в Тихом океане
0
49
09:00 03.05.2024
Силы ПВО РФ за ночь сбили 6 БПЛА в Крыму и Белгородской области
0
98
19:30 02.05.2024
Жители Молдавии могут отмечать 9 мая и День Европы, и День Победы или оба сразу – Миссия ЕС
0
700
19:10 02.05.2024
МИД Израиля: Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта
0
732
18:50 02.05.2024
Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него - Bloomberg
0
713
18:40 02.05.2024
На польских пограничников напали нелегальные мигранты, шедшие со стороны Белоруссии
0
755
18:20 02.05.2024
Кэмерон считает, что Украина имеет право наносить удары британским по целям внутри России
0
714
17:40 02.05.2024
США видят «сдвиг на поле боя» на Украине в пользу РФ — американская разведка
0
786
17:15 02.05.2024
Юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Волгограде состоялся при поддержке «Роснефти»
0
797
17:12 02.05.2024
Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства — посол
0
807

Возврат к списку