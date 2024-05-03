Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов — глава МИД

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, слова которого привел новостной портал novinky.cz.

«Чехия длительное время поддерживает и приветствует на своей территории беженцев с Украины, но не тех, кто старается уклониться от установленной законом призывной обязанности», — сказал министр. Между тем, по его словам, у государства ограниченные возможности повлиять на процесс возвращения на родину украинцев призывного возраста.

Среди пребывающих в республике граждан Украины с предоставленным статусом временной защиты, согласно порталу, находятся 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. Юристы, комментируя порталу тему, отмечают, что действующие законы не предусматривают возможность недобровольного возвращения призывников на Украину.