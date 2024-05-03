Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, пострадал человек

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал», — написал он.