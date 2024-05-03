Около 40% избирателей допускают гражданскую войну в США в ближайшие годы — опрос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут столкнуться с новой гражданской войной в ближайшие пять лет, считают 41% американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

При этом 16% респондентов считают такой сценарий «очень вероятным», 49% полагают, что гражданская война едва ли начнется в следующие пять лет, 10% не смогли ответить на вопрос исследователей.

Участников опроса также спросили, чья победа на президентских выборах в ноябре — действующего главы США Джо Байдена или его предшественника Дональда Трампа — скорее приведет к гражданской войне в стране. 37% ответили, что внутренний конфликт в стране случится скорее в случае победы Байдена. 25% сказали то же про Трампа.