Около 40% избирателей допускают гражданскую войну в США в ближайшие годы — опрос
10:05 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут столкнуться с новой гражданской войной в ближайшие пять лет, считают 41% американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.
При этом 16% респондентов считают такой сценарий «очень вероятным», 49% полагают, что гражданская война едва ли начнется в следующие пять лет, 10% не смогли ответить на вопрос исследователей.
Участников опроса также спросили, чья победа на президентских выборах в ноябре — действующего главы США Джо Байдена или его предшественника Дональда Трампа — скорее приведет к гражданской войне в стране. 37% ответили, что внутренний конфликт в стране случится скорее в случае победы Байдена. 25% сказали то же про Трампа.
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