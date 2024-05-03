Военные РФ вошли на территорию американской базы в Нигере

10:32 Источник: Lenta.ru

Российские военные специалисты вошли на территорию американской базы в Нигере. Об этом сообщает высокопоставленный представитель Пентагона. Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе 1000 американских солдат из страны. Уточняется, что российские военные разместились на авиабазе 101, занятой войсками США.

Комментируя сложившуюся ситуацию, собеседник Reuters в министерстве обороны США назвал ее «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой».

Также агентству стало известно, что Вашингтон дал понять властям Нигера, что американские военные не могут находиться на базе с российскими солдатами. "Лента.Ру"