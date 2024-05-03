Сильнейшую за последние три месяца вспышку зафиксировали ученые на Солнце
11:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одна из сильнейших вспышек класса Х, зарегистрированных с февраля, произошла на Солнце, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
«3 мая в 05:22 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N25E06) зарегистрирована вспышка X1.7 продолжительностью 16 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении ИПГ.
Кроме того, 3 мая была зарегистрирована вспышка M2.7 продолжительностью 11 минут.
Последняя сильнейшая вспышка X6.4/3B продолжительностью 35 минут произошла 23 февраля.
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