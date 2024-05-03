США набирают журналистов из РФ для подготовки к ведению информационной войны — Пискарев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подконтрольные США и признанные нежелательными в РФ организации набирают журналистов из России для получения стипендии и последующей подготовки к ведению информационной войны против РФ. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Депутаты комиссии «обратили внимание на обновленный стратегический план Агентства США по глобальным медиа (USAGM)» на 2022–2026 годы, в котором Россия названа противником и намечены меры противодействия стране в информационном пространстве, указывается в телеграм-канале комиссии.

«Показательно, что с 1 мая подконтрольное USAGM „Радио „Свобода“ (RFE/RL), признанное в нашей стране нежелательной организацией и иностранным агентом, проводит набор журналистов из России для получения специальной стипендии. Получатели стипендии пройдут за рубежом подготовку по ведению информационной войны против нашей страны и разжиганию цветных революций», — подчеркнул Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале комиссии.

Он также добавил, что соискателям следует помнить об ответственности за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России, в том числе и за прохождение такого обучения. Административный штраф для граждан в этом случае может составить до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. «А те, кто уже подвергался административному наказанию за сотрудничество с нежелательной организацией, могут быть привлечены и к уголовной ответственности с наказанием вплоть до 4 лет лишения свободы (ст. 284.1 УК РФ)», — отметил Пискарев.