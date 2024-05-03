Премьер Грузии обвинил экс-посла США в поддержке революционных сценариев в стране
12:05 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе телефонного разговора с советником Госдепартамента США Дереком Шолле обвинил бывшего американского посла в Тбилиси Келли Дегнан в поддержке революционных процессов в республике в 2020–2023 годах.
«Я поговорил с Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование в связи с двумя революционными попытками в 2020–2023 годах, которые были поддержаны бывшим послом США и НПО, финансируемыми из-за рубежа», — написал Кобахидзе в соцсети X.
НОВОСТИ
- 12:32 03.05.2024
- ФСБ уничтожила прибывшего в РФ из Литвы диверсанта военной разведки Украины
- 12:20 03.05.2024
- Джакарта и Эр-Рияд пытаются убедить страны ЕС не допустить конфискации активов РФ — FT
- 12:00 03.05.2024
- США набирают журналистов из РФ для подготовки к ведению информационной войны — Пискарев
- 11:32 03.05.2024
- Сильнейшую за последние три месяца вспышку зафиксировали ученые на Солнце
- 11:20 03.05.2024
- США перебрасывают истребители из ОАЭ в Катар из-за ограничений на авиаудары — WSJ
- 11:05 03.05.2024
- Страны G7 в частном порядке признают отказ от идеи изъятия активов РФ — FT
- 11:00 03.05.2024
- США ненавидят Венгрию за то, что она слишком «белая и христианская» — Такер Карлсон
- 10:32 03.05.2024
- Военные РФ вошли на территорию американской базы в Нигере
- 10:20 03.05.2024
- РФ к 2030 г. может полностью обеспечить себя дефицитным сырьем - глава Роснедр
- 10:05 03.05.2024
- Около 40% избирателей допускают гражданскую войну в США в ближайшие годы — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать