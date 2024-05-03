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Премьер Грузии обвинил экс-посла США в поддержке революционных сценариев в стране

12:05 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе телефонного разговора с советником Госдепартамента США Дереком Шолле обвинил бывшего американского посла в Тбилиси Келли Дегнан в поддержке революционных процессов в республике в 2020–2023 годах.

«Я поговорил с Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование в связи с двумя революционными попытками в 2020–2023 годах, которые были поддержаны бывшим послом США и НПО, финансируемыми из-за рубежа», — написал Кобахидзе в соцсети X.

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